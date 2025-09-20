Trionfo dell’ACF Arezzo al 1° Memorial Carlo Benucci Under 15

Si è concluso con grande successo il 1° Memorial Carlo Benucci, disputato questo pomeriggio al campo “Il Caggio” di Ceciliano, torneo dedicato alle formazioni giovanili Under 15. Le protagoniste sono state le squadre di ACF Arezzo, Aglianese e Vigor, impegnate in un triangolare ricco di emozioni e gol. La prima sfida ha visto l’ACF Arezzo affrontare la Vigor: un match dominato dalle amaranto, che si sono imposte con un netto 7-1 grazie alla tripletta di De Santi, alla doppietta di Pacini, al gol di Lalli e a un’autorete avversaria. La Vigor ha poi affrontato l’Aglianese, subendo una pesante sconfitta per 7-0, mentre la gara decisiva per l’assegnazione del titolo ha visto contrapposte ACF Arezzo e Aglianese. 🔗 Leggi su Lortica.it

