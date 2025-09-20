Triestina 60enne cade in montagna forte trauma alla gamba | interviene il soccorso alpino
Una donna triestina di 60 anni cade in montagna e si procura un forte trauma alla gamba, viene poi tratta in salvo dal soccorso alpino e dai militari della guardia di finanza. È successo tra le 12.45 e le 13.30 ad Ampezzo (Udine). I soccorritori della stazione di Forni di Sopra del soccorso. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
