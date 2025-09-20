Trieste approda a Linea Blu | su Rai Uno si parla del porto e di Miramare

Trieste torna sul piccolo schermo e approda su Rai Uno a Linea Blu - Porti d'Italia. La puntata di oggi pomeriggio, sabato 20 settembre, ha visto i conduttori nel capoluogo giuliano e dintorni, dalla foce del Timavo, che alle falesie di Duino, fino a Miramare e al porto, con un focus sulla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it