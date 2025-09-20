Pasquale Tridico colleziona un’altra brutta figura. In questo caso non si tratta di una gaffe, ma di una incredibile bufala. Come ormai noto, l’ex presidente dell’Inps è il candidato del campo largo in Calabria ma i sondaggi non sorridono, considerando che il governatore uscente Occhiuto è nettamente avanti. Ebbene, l’attuale europarlamentare grillino ha provato a smuovere i sondaggi rilanciando un video vecchio – di ben cinque anni fa – per convincere i calabresi a stare dalla sua parte. Ma il contenuto in questione, che vede protagonista Paolo Liguori, non è passato inosservato. Due giorni fa lo staff di Tridico ha pubblicato sui suoi profili social un video in cui l’ex direttore di Mediaset chiede scusa per una imprecisione mandata in onda da TgCom24, relativa al caso dell’aumento di stipendio dell’ex presidente dell’Inps. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tridico ci ricasca: la fake su Liguori per raccattare voti