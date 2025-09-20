Treviso B&B non registra clienti e ospita anche un ricercato | chiuso

Il questore di Treviso Alessandra Simone ha sospeso per 10 giorni la licenza di un B&B del centro storico che non registrava i suoi ospiti e non li comunicava alla questura. Tra i tanti emersi, l’episodio più grave si è registrato lo scorso 12 agosto, quando a seguito di un controllo congiunto della Squadra mobile e dei poliziotti della divisione amministrativa, tra i clienti veniva rintracciato e arrestato un moldavo di 22 anni socialmente pericoloso e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale di Roma per sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

