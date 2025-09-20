Treviso B&B non registra clienti e ospita anche un latitante | chiuso dalla Questura

Il Questore di Treviso ha sospeso per dieci giorni la licenza di un B&B del centro storico: la struttura non registrava gli ospiti. Durante un controllo, è stato arrestato un 22enne moldavo ricercato per sfruttamento della prostituzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Treviso, B&B non registra clienti e ospita anche un ricercato: chiuso

