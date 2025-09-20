Trentodoc | con 97 medaglie è lo spumante più premiato al mondo

Con 97 medaglie complessive, di cui 35 ori e 62 argenti, Trentodoc diventa lo spumante metodo classico più premiato al mondo allo C hampagne & Sparkling Wine World Championships 2025, il concorso mondiale fondato da Tom Stevenson. Un successo che arriva a una settimana dall’inizio del Trentodoc Festival bollicine trentine, in programma dal 26 al 28 settembre. “Il grande risultato ottenuto dalle nostre aziende è motivo di orgoglio per tutto il Trentino – ha detto l’assessora provinciale ad agricoltura e promozione dei prodotti trentini, Giulia Zanotelli -. Le bollicine di montagna rappresentano uno dei simboli più autentici della nostra identità enogastronomica, frutto di un sapere che unisce tradizione e innovazione – sono le parole dell’esponente dell’esecutivo -. 🔗 Leggi su Lapresse.it

