Trentino Fugatti | Lupo ucciso è solo segnale iniziale occorre continuare

Lapresse.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sicuramente è un messaggio importante per l’agricoltura di montagna che sappiamo essere in difficoltà dalla presenza dei grandi carnivori, in questo caso i lupi. Questa prima uccisione che avviene in Trentino dopo un regolare percorso amministrativo, suffragato da una sentenza del Tar e poi del Consiglio di Stato, è un segnale che conta per le categorie dell’agricoltura di montagna e anche per chi ci vive. A nostro modo di vedere è un segnale solo iniziale, poi ci sono tante altre problematiche che i lupi stanno causando in alcune aree del Trentino. Penso per esempio alla Valsugana. Occorre continuare “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

