Treni manutenzione sulla Parma-La Spezia | circolazione sospesa tra Pontremoli e Berceto

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 sono programmati lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Parma – La Spezia tra le stazioni di Pontremoli e Berceto. In particolare saranno svolte interventi agli impianti di sicurezza, segnalamento e trazione elettrica, visite ispettive. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

