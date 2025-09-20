Tre suore ottantenni fuggono dalla casa di riposo | Ci hanno cacciato dal convento siamo libere

Tre suore ultraottantenni in fuga dalla casa di riposo. L”impresa’ di 3 anziane religiose fa il giro del mondo e conquista spazio sui media internazionali. Le protagoniste della vicenda in Austria sono suor Bernardette, 88 anni, suor Regina, 86, e suor Rita, la più giovane del trio con i suoi 82 anni. Le monache sono le ultime 3 inquiline del convento Kloster Goldenstein a Elsbethen, alle porte di Salisburgo. Alla fine del 2023, nonostante la loro opposizione, sono state costrette a lasciare la struttura e sono state trasferite in una casa di riposo. “Nessuno ci ha chiesto niente. Avevamo il diritto di rimanere nel convento fino alla fine dei nostri giorni”, le parole di suore Bernardette. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tre suore ottantenni fuggono dalla casa di riposo: “Ci hanno cacciato dal convento, siamo libere”

