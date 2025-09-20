Tre set di lotta | Musetti stacca il pass per i quarti a Chengdu
Lorenzo Musetti comincia il suo viaggio nell’ATP 250 di Chengdu con un’affermazione che mescola carattere e qualità: il numero 9 del mondo supera il croato Dino Prizmic al termine di tre set combattuti, prenotando un posto nei quarti di finale del torneo cinese. Il debutto vittorioso sulla distanza La prima uscita sull’hard asiatico, avvenuta nel . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: lotta - musetti
Musetti regola Goffin in tre set, poi Cobolli lotta e piega Brooskby in cinque: a Flushing Meadows è pronto un altro scontro tutto italiano per uno slot negli ottavi di finale #SpazioTennis #tennis #Cobolli #Musetti #USOpen Vai su Facebook
Quali sono i temi da tenere d'occhio in questa edizione di US Open? Il n1 maschile torna a essere in ballo Sabalenka: regina senza slam? Paolini e Musetti in lotta per le Finals e molti altri: ne parliamo nella nuova puntata di 30-40 (link nel commento). - X Vai su X
Sinner domina il derby italiano e vola in semifinale; Musetti saluta Toronto, ko con Michelsen in tre set. Arnaldi lotta ma cede a Zverev; US Open 2025, Musetti alleato di Alcaraz nella lotta con Sinner per il 1° posto della classifica ATP: il motivo.
Tennis: battuto Prizmic, Musetti ai quarti al torneo di Chengdu - Con il tuo consenso, i tuoi dati possono essere utilizzati per quanto segue: Pubblicità e contenuti personalizzati, misurazione delle prestazioni dei contenuti e degli annunci, ricerche sul pubblico, ... Scrive lasicilia.it
ATP Chengdu: Musetti in rodaggio. Lascia un set a Prizmic, ma non inciampa all’esordio - Ma sale al momento giusto e si regala i quarti con Basilashvili ... Riporta ubitennis.com