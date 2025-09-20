Tre operai in nero e 70 kg di alimenti sequestrati | 20mila euro di multa e sospensione per azienda viterbese

Contrasto del lavoro nero e sicurezza alimentare nella filiera zootecnica, controllata una ditta viterbese attiva nella produzione di cibo per animali. L’azione del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro e il nucleo antisofisticazione e sanità di Viterbo ha portato a importanti sanzioni per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

