Tre morti nell' esplosione all' Ecopartenope | Un’altra strage degli innocenti sul posto di lavoro

“Sono profondamente scosso per la tragica morte di tre persone, vittime di un incidente sul lavoro presso un’azienda di Marcianise nella quale stavano operando per fare manutenzione. Esprimo il mio più profondo dolore e la mia vicinanza alle famiglie di Antonio, Ciro e Pasquale, anche a nome. 🔗 Leggi su Casertanews.it

"L'esplosione nell'azienda di rifiuti, tre operai morti nel Casertano"

Napoli Fanpage.it. . Tre vittime nell’esplosione di Marcianise, il sindaco: “Morti inaccettabili nel 2025” Vai su Facebook

Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, tre morti; Tre morti nell'esplosione all'Ecopartenope: Un’altra strage degli innocenti sul posto di lavoro; Chi sono i tre morti nell'esplosione a Marcianise: l'amministratore unico dell'azienda e due operai.

Marcianise, i tre morti nell’esplosione dell’azienda di rifiuti: chi sono - Nell'esplosione a Marcianise sono morti l’amministratore unico dell’azienda e due operai; la Procura ha avviato le indagini per accertare dinamica e responsabilità. Secondo notizie.it

Tre operai morti nell’esplosione di un impianto di rifiuti a Marcianise - Tre operai sono morti e un quarto è disperso dopo l’ esplosione di un silos dell’azienda di trattamento rifiuti Ecopartenope di Marcianise, in provincia di Caserta. Si legge su ilfattoquotidiano.it