Tre morti al giorno I sindacati | ora misure vere | Serve la procura speciale
MARCIANISE (Caserta) I freddi numeri direbbero che non c’è niente di nuovo. Che la tragedia di Marcianise è solo un piccolo pezzo di una tragedia molto più ampia. Nel 2024 gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 805 più di due al giorno. Quasi tre al giorno nei primi sei mesi del 2025, secondo l’Inail. Una strage che leggi, norme e campagne non sembrano essere in grado di fermare. A chiedere un cambio di passo è il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, che chiede "misure ed azioni più dure ed efficaci" per garantire una reale inversione di tendenza. Sgambati insiste su due proposte portate avanti da tempo dalla Uil nazionale: "Noi continueremo a insistere su due cose di fondo e che abbiamo portato avanti in questi anni: il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e la necessità di istruire una procura speciale, perché poi molto spesso la giustizia non rende alle famiglie delle vittime un risultato soddisfacente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: morti - giorno
Adriana si laurea, lo stesso giorno la tragedia terrificante: mamma e papà morti insieme così
Siria subisce attacchi israeliani. Decine di morti ogni giorno
Più di 4 incidenti al giorno a Rimini nel 2024: la mappa dei sinistri e le tre cause principali di morti e feriti
FILIPPONE (CISL TORINO) SU INCIDENTE MORTALE A LEINÌ “Quella delle morti sul lavoro è ormai un’altra guerra, con morti e feriti ogni giorno. Una guerra che va avanti da troppo tempo e che non riusciamo a fermare nonostante appelli, denunce, indignaz Vai su Facebook
4 morti sul lavoro in un solo giorno — di cui uno nella città in cui sono cresciuta, Monza. 607 morti sul lavoro nel primo semestre del 2025. Innumerevoli gli infortuni, molti dei quali gravi. Questi i numeri della quotidiana strage del CAPITALISMO STRACCIONE - X Vai su X
Tre morti al giorno. I sindacati: ora misure vere: Serve la procura speciale; Operaio morto a Vigonovo, i sindacati: «In Veneto troppi morti sul lavoro»; Gli operai non vanno in ferie e muoiono sul lavoro.
Tre morti al giorno. I sindacati: ora misure vere: "Serve la procura speciale" - Nel 2024 gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 805 più di due al giorno. Da quotidiano.net
Esplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, tre morti - Una deflagrazione sorda e potente, che li ha scaraventati in aria per decine di metri non lasciando loro alcuno scampo. Secondo ansa.it