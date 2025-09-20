Tre morti al giorno I sindacati | ora misure vere | Serve la procura speciale

Quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARCIANISE (Caserta) I freddi numeri direbbero che non c’è niente di nuovo. Che la tragedia di Marcianise è solo un piccolo pezzo di una tragedia molto più ampia. Nel 2024 gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 805 più di due al giorno. Quasi tre al giorno nei primi sei mesi del 2025, secondo l’Inail. Una strage che leggi, norme e campagne non sembrano essere in grado di fermare. A chiedere un cambio di passo è il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, che chiede "misure ed azioni più dure ed efficaci" per garantire una reale inversione di tendenza. Sgambati insiste su due proposte portate avanti da tempo dalla Uil nazionale: "Noi continueremo a insistere su due cose di fondo e che abbiamo portato avanti in questi anni: il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e la necessità di istruire una procura speciale, perché poi molto spesso la giustizia non rende alle famiglie delle vittime un risultato soddisfacente". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tre morti al giorno i sindacati ora misure vere serve la procura speciale

© Quotidiano.net - Tre morti al giorno. I sindacati: ora misure vere: "Serve la procura speciale"

In questa notizia si parla di: morti - giorno

Adriana si laurea, lo stesso giorno la tragedia terrificante: mamma e papà morti insieme così

Siria subisce attacchi israeliani. Decine di morti ogni giorno

Più di 4 incidenti al giorno a Rimini nel 2024: la mappa dei sinistri e le tre cause principali di morti e feriti

Tre morti al giorno. I sindacati: ora misure vere: Serve la procura speciale; Operaio morto a Vigonovo, i sindacati: «In Veneto troppi morti sul lavoro»; Gli operai non vanno in ferie e muoiono sul lavoro.

tre morti giorno sindacatiTre morti al giorno. I sindacati: ora misure vere: "Serve la procura speciale" - Nel 2024 gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 805 più di due al giorno. Da quotidiano.net

tre morti giorno sindacatiEsplosione in un'azienda di rifiuti nel Casertano, tre morti - Una deflagrazione sorda e potente, che li ha scaraventati in aria per decine di metri non lasciando loro alcuno scampo. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tre Morti Giorno Sindacati