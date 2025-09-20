Travolta da un’auto Addio a Lidia Baiocchi assessora della svolta

Ilgiorno.it | 20 set 2025

Lidia Baiocchi non ce l’ha fatta: l’anziana è morta nella serata di mercoledì dopo essere stata colpita da un’auto, a Tradate, lungo la strada che attraversa un’area boschiva. A Monza sono in molti a ricordarla: 79 anni, ora residente a Venegono Superiore, in città era stata assessora in un momento storico, la prima giunta dopo il terremoto Tangentopoli, quella del sindaco Aldo Moltifiori (Lega), di cui facevano parte anche Radicali, nelle cui fila militava, Verdi, Repubblicani e, come appoggio tecnico, il Pds. L’anziana, da una prima ricostruzione dei carabinieri di Saronno, sarebbe stata colpita dallo specchietto laterale di un’auto di passaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

