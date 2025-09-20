Trasporto merci ferroviario | venduto il 30% di Sangritana a una società marchigiana
Dopo circa due anni di tentativi a vuoto, la trattativa privata per trovare un partner industriale per Sangritana è andata in porto. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha infatti confermato l’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione di Tua spa, società a socio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Cina: volume trasporto ferroviario merci registra crescita stabile nel primo semestre 2025
Cina: velivolo per trasporto merci Tianzhou-8 rientra nell’atmosfera
Famiglia Agnelli, Savelli sbotta: “Comanda in Italia dal ‘900, non ha permesso lo sviluppo del trasporto merci su rotaie perchè…”
: N.2 AUTISTE/I TRASPORTO. ’: Santa Teresa di Riva. ? : Conducente mezzo pesante in grado di: - effettuare trasporto e consegna di merci (essenzialmente agrumi) dai luoghi di raccolta (agru Vai su Facebook
Trasporto merci cargo aereo, i migliori spedizionieri A&A http://dlvr.it/TN9C3j #AEREO #CargoAereo #trasportomercicargo #trasportomerci - X Vai su X
Trasporto merci ferroviario: venduto il 30% di Sangritana a una società marchigiana; Siemens consegna la prima di sei locomotive Vectron al gruppo Autobrennero. Commessa da 30 milioni; Idrovia bloccata da vent'anni dal ponte di Arquà Polesine: «Snodo strategico per il commercio fluviale».
Trasporto ferroviario merci, settore in crisi: Fermerci lancia l'appello alla Regione Lazio sul «ferrobonus» - Fermerci, lancia un appello alla Regione Lazio, una delle sole tre in Italia (con Campania e Veneto) a non avere istituito il «ferrobonus», un contributo a sostegno delle imprese che scelgono il ... Si legge su roma.corriere.it
Captrain Italia si unisce a Fermerci rafforzando il settore ferroviario merci in Italia - Captrain Italia entra in Fermerci, l'associazione che riunisce le principali imprese del trasporto ferroviario delle merci in Italia. Secondo distribuzionemoderna.info