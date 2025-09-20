Trasporto merci e logistica la sfida dell’innovazione digitale L’assemblea di Anita
La velocità del cambiamento come condizione imprescindibile per restare agganciati ai nuovi equilibri globali. È il messaggio che arriva dall’assemblea di ANITA 2025, svoltasi a Gubbio, dove il cuore del dibattito ha battuto all’unisono con il tema dell’innovazione digitale applicata al trasporto merci e alla logistica. A dare il tono all’iniziativa è stato Riccardo Morelli, presidente dell’associazione aderente a Confindustria: “Il settore è rimasto indietro nella trasformazione digitale per diverse ragioni – ha spiegato – ma oggi, grazie al PNRR e al bando LogIN Business del Mit e di RAM, possiamo accelerare davvero”. 🔗 Leggi su Formiche.net
Cina: volume trasporto ferroviario merci registra crescita stabile nel primo semestre 2025
Cina: velivolo per trasporto merci Tianzhou-8 rientra nell’atmosfera
Famiglia Agnelli, Savelli sbotta: “Comanda in Italia dal ‘900, non ha permesso lo sviluppo del trasporto merci su rotaie perchè…”
