Trasporto marittimo attivo anche a ottobre il collegamento Anzio-Ponza

Ponza, 20 settembre 2025 – L’assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, accogliendo le richieste del Comune di Ponza, ha autorizzato il proseguimento del servizio di collegamento marittimo fra Anzio e Ponza nei giorni del 3-4-5-10-11-12 ottobre 2025. La decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire la continuità territoriale e perseguire il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale nonché mantenere la necessaria attenzione alle esigenze e la l ibertà di movimento della popolazione isolana. “Abbiamo accolto le richieste degli isolani ma anche dei tanti cittadini che anche per il mese di ottobre vogliono recarsi nella splendida isola di Ponza”, dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it