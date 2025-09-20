Trasimeno potenziata la task-force per ritrovare un 27enne caduto in acqua | elicotteri e sommozzatori in azione
Alle 21 di oggi non è stato ancora ritrovato il giovane russo 27enne che è disperso nel Lago Trasimeno da venerdì pomeriggio. L'uomo sarebbe caduto in acqua e non riemergendo i suoi compagni di vacanza al Lago - un estone e una ragazza araba, entrambi maggiorenni - hanno dato l'allarme. I tre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: trasimeno - potenziata
Paddock ampliato, impianto di irrigazione potenziato Sabato 30 e domenica 31 agosto 2025 Crossodromo internazionale "Vinicio Rosadi" - Gioiella Moto Club Trasimeno "G. Capecchi" di Castiglione del Lago (PG) Campionato italiano Prestige, MX1 - - facebook.com Vai su Facebook
Trasimeno, potenziata la task-force per ritrovare un 27enne caduto in acqua: elicotteri e sommozzatori in azione.
Trasimeno, task force per intervenire sulla morìa di pesci - Una task force di enti pubblici per intervenire tempestivamente sulla morìa di pesci che in questi giorni sta colpendo alcune località del lago Trasimeno: su impulso dell'assessora regionale con ... Lo riporta ansa.it
Morìa di pesci nel Trasimeno, task force per intervenire subito - Perugia, 17 aprile 2025 – Una task force di enti pubblici per intervenire tempestivamente sulla morìa di pesci che in questi giorni sta colpendo alcune località del Lago Trasimeno: su impulso ... Riporta lanazione.it