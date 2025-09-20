Trasimeno potenziata la task-force per ritrovare un 27enne caduto in acqua | elicotteri e sommozzatori in azione

Alle 21 di oggi non è stato ancora ritrovato il giovane russo 27enne che è disperso nel Lago Trasimeno da venerdì pomeriggio. L'uomo sarebbe caduto in acqua e non riemergendo i suoi compagni di vacanza al Lago - un estone e una ragazza araba, entrambi maggiorenni - hanno dato l'allarme. I tre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Trasimeno, potenziata la task-force per ritrovare un 27enne caduto in acqua: elicotteri e sommozzatori in azione.

