Trasferta amara per l' Ars Et Labor sconfitta contro Medicina | punita da una rete nella ripresa
Pomeriggio amarissimo per la Ars et Labor. Allo stadio di Budrio arriva una sconfitta per 1-0 contro Medicina Fossatone. Biancazzurri che dominano e creano innumerevoli occasioni, ma il problema della finalizzazione persiste.Nel secondo tempo Iglio colpisce di mano in area, rigore parato da. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Trasferta amara in Polonia per "Papà Gimbo" in Diamond League: sbaglia a 2,18 e chiude all'11° posto
Lookman is back. A sorpresa, questa mattina il nigeriano si è allenato con il gruppo. Un raggio di sole in casa nerazzurra, dopo l'amara trasferta parigina di Champions
Stavolta trasferta amara a Roma: al debutto in campionato il Bologna perde 1-0
Trasferta amara per l'Ars Et Labor, sconfitta contro Medicina: punita da una rete nella ripresa; Ars Et Labor Ferrara vs Fratta Terme; Ars et Labor, arriva la prima sconfitta.
Sorrento, sconfitta amara in trasferta a Cassino - 1 sul Sarrabus Ogliastra) che si porta a soli due punti dalla ... Da ilmattino.it
Dopo il furto dei borsoni a Milano, a Bitonto raccolta fondi per le campionesse di calcio a cinque - In meno di un'ora, tempo in cui la squadra di calcio a cinque femminile del Bitonto era a pranzo prima della partita, i ladri avevano spaccato i vetri del furgone che conteneva i loro borsoni. Riporta bari.repubblica.it