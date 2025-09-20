Tragicommedie di confine per una cultura di convivenza

Cms.ilmanifesto.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nasce da Mittelfest, il festival internazionale che da diversi anni convoca in Friuli, a Cividale, spettacoli e arti della Mitteleuropa, la rassegna teatrale che, «fuori stagione», per tre giorni ha . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

tragicommedie di confine per una cultura di convivenza

© Cms.ilmanifesto.it - Tragicommedie di confine per una cultura di convivenza

In questa notizia si parla di: tragicommedie - confine

Cerca Video su questo argomento: Tragicommedie Confine Cultura Convivenza