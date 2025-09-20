Tragico scontro tra autobus e auto sulla Noto-Pachino | muore una donna di 45 anni

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente sulla provinciale Noto-Pachino. Questa mattina, 20 settembre, intorno alle 9,00, si è verificato un tragico incidente sulla strada provinciale 19 che collega Noto a Pachino, nel territorio siracusano. La dinamica dello scontro. All’altezza dello svincolo per Vendicari, un autobus di linea e una Toyota Yaris si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato fatale per la donna di 45 anni che si trovava a bordo dell’auto. Nessun ferito tra i passeggeri. Fortunatamente, i passeggeri presenti sull’autobus non hanno riportato ferite. Inchiesta per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico scontro tra autobus e auto sulla Noto-Pachino: muore una donna di 45 anni

In questa notizia si parla di: tragico - scontro

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico scontro tra auto e moto in A14, nulla da fare per il centauro: è morto sul colpo

Muore a 25 anni nell’incidente, chi è la vittima del tragico scontro in A12. “Addio Davide”

Tragico scontro in moto a Pisa, sono disperate le condizioni del 16enne Leonardo Vai su Facebook

Tragico #incidente a #Vignola, #morto un #giovane #motociclista - X Vai su X

Tragico incidente tra un'auto e una corriera di studenti: una vittima - FOTO e VIDEO; Auto contro pullman di studenti: una morta e sette feriti, anche una ragazza incinta; Incidente a Ferrara, auto contro bus di studenti: morta una donna.

Scontro bici – auto, muore rider 18enne durante una consegna - Aperta un'inchiesta per omicidio stradale, indagata la conducente dell'auto. Riporta blogsicilia.it

Udine, scuolabus si ribalta dopo scontro con auto: 5 feriti - Tre persone sono finite in ospedale, nessuno in gravi condizioni Uno scuolabus si è ribaltato questa mattina dop ... Segnala tg24.sky.it