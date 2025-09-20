Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto

Incidente ad Artogne (Brescia), dove un ragazzo di 16 anni muore schiantandosi in moto contro un’auto: indaga la Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico incidente a Roma: Perde la vita un motociclista in via trionfale

Tragico incidente nella tarda mattinata in via Buoso da Dovara, dove una donna di 82 anni ha perso la vita in seguito ad un investimento. Mancavano una decina di minuti... Leggi tutto Vai su Facebook

Non si tratta di un tragico incidente, ma dell’ennesima dimostrazione che a #Gaza non esiste alcun luogo sicuro. Hussein è il tredicesimo collega del nostro team ucciso dall’inizio della guerra. Siamo indignati! #StopGenocidio - X Vai su X

Colpito da un malore fa un salto di corsia: frontale fatale per Angelo Domeneghini; Violento frontale tra auto: uomo muore sotto gli occhi di figlio e nipoti; Sbanda e si scontra con un’auto. Muore davanti a figlio e nipotini.

Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto - Gravissimo incidente ad Artogne (Brescia), dove un ragazzo di 16 anni è morto schiantandosi in moto contro un’auto: indaga la Polizia Stradale ... Secondo virgilio.it

Ragazzo di 16 anni si schianta in moto vicino al comune di Artogne: è morto sul posto - Il giovane era residente a Pian Camuno e ha perso la vita in piazza Lorenzetti: inutili i soccorsi. Si legge su msn.com