Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto

Notizie.virgilio.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente ad Artogne (Brescia), dove un ragazzo di 16 anni muore schiantandosi in moto contro un’auto: indaga la Polizia Stradale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

tragico incidente ad artogne vicino brescia 16enne in moto muore dopo lo scontro con un8217auto

© Notizie.virgilio.it - Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto

In questa notizia si parla di: tragico - incidente

Tragico incidente stradale: un morto e due feriti

Tragico incidente nella notte in Puglia. Scontro sulla Statale: muore una 33enne incinta, sei feriti tra cui un bimbo di 9 anni

Tragico incidente a Roma: Perde la vita un motociclista in via trionfale

Colpito da un malore fa un salto di corsia: frontale fatale per Angelo Domeneghini; Violento frontale tra auto: uomo muore sotto gli occhi di figlio e nipoti; Sbanda e si scontra con un’auto. Muore davanti a figlio e nipotini.

tragico incidente artogne vicinoTragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto - Gravissimo incidente ad Artogne (Brescia), dove un ragazzo di 16 anni è morto schiantandosi in moto contro un’auto: indaga la Polizia Stradale ... Secondo virgilio.it

tragico incidente artogne vicinoRagazzo di 16 anni si schianta in moto vicino al comune di Artogne: è morto sul posto - Il giovane era residente a Pian Camuno e ha perso la vita in piazza Lorenzetti: inutili i soccorsi. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tragico Incidente Artogne Vicino