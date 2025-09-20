Tragica fine di due fratelli morti nell’auto finita in un burrone Vani i soccorsi

Lanazione.it | 20 set 2025

Varese Ligure (La Spezia), 20 settembre 2025 – Tragedia nel territorio comunale di Varese Ligure, in provincia della Spezia. Due fratelli sono morti nella loro auto che è caduta in un burrone. E’ accaduto nella giornata di sabato 20 settembre. Secondo una prima ricostruzione i due erano usciti per cercare funghi e sembra stessero tornando da un’escursione nella zona quando qualcosa è andato storto. Il loro fuoristrada è caduto nel vuoto ed è finito in mezzo alla boscaglia. Sono stati alcuni fungaioli ad accorgersi di cosa era accaduto. Hanno quindi dato l’allarme. Con grande difficoltà i volontari della Croce Rossa di Varese Ligure e della Pubblica Assistenza di San Pietro Vara hanno raggiunto le vittime insieme ai vigili del fuoco di Brugnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

