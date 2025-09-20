Tragedia sulle Torri di Neva | alpinista muore dopo una caduta di 80 metri

Il dramma durante la scalata. Un alpinista di 36 anni di Montebelluna ha perso la vita mentre affrontava il quarto tiro della via dei Pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, al confine tra Bellunese e Trentino. L'incidente è avvenuto oggi, 20 settembre, intorno alle 13,15, quando il compagno di cordata ha lanciato l'allarme, spiegando di non riuscire più a vedere né sentire l'amico, precipitato durante la scalata. Intervento del Soccorso Alpino. La Centrale del Suem di Pieve di Cadore ha immediatamente contattato la Centrale di Trento e coordinato l'invio dell'elicottero Falco.

