Tragedia sulle Torri di Neva | alpinista muore dopo una caduta di 80 metri

Dayitalianews.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il dramma durante la scalata. Un alpinista di 36 anni di Montebelluna ha perso la vita mentre affrontava il quarto tiro della via dei Pacifici alla Torre meridionale delle Torri di Neva, al confine tra Bellunese e Trentino. L’incidente è avvenuto oggi, 20 settembre, intorno alle 13,15, quando il compagno di cordata ha lanciato l’allarme, spiegando di non riuscire più a vedere né sentire l’amico, precipitato durante la scalata. Intervento del Soccorso Alpino. La Centrale del Suem di Pieve di Cadore ha immediatamente contattato la Centrale di Trento e coordinato l’invio dell’elicottero Falco. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

tragedia sulle torri di neva alpinista muore dopo una caduta di 80 metri

© Dayitalianews.com - Tragedia sulle Torri di Neva: alpinista muore dopo una caduta di 80 metri

In questa notizia si parla di: tragedia - torri

Tragedia a San Marino, ferrarese precipita nel vuoto da una delle torri e muore

Tragedia in montagna: precipita per 80 metri e perde la vita in parete dopo una terribile caduta. Morto un alpinista di 36 anni; Tragedia in montagna: alpinista di 36 anni muore dopo una caduta di 80 metri; San Martino di Castrozza, scalatore precipita e muore.

tragedia torri neva alpinistaTorri di Neva, alpinista precipita per 80 metri sotto gli occhi del compagno di scalata e muore a 36 anni - Un alpinista ha perso la vita dopo una caduta durante la scalata del quarto tiro della via dei Pacifici, alla Torre Meridionale delle Torri di Neva, al confine tra Belluno e ... Riporta msn.com

tragedia torri neva alpinistaTragedia in montagna: precipita per 80 metri e perde la vita in parete dopo una terribile caduta. Morto un alpinista di 36 anni - E' precipitato per circa 80 metri mentre stava salendo lungo la Torre meridionale delle Torri di Neva, al confine tra le province di Trento e Belluno. Secondo ildolomiti.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Torri Neva Alpinista