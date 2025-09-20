Tragedia sulla sulla statale 118 Agrigento-Raffadali | 72enne perde la vita ferita la moglie

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia all’uscita della galleria Spinasanta. Un uomo di 72 anni, Francesco Rizzo Zangali, originario di Agrigento, ha perso la vita in un grave incidente avvenuto lungo la statale 118 Agrigento-Raffadali, nei pressi dell’uscita della galleria Spinasanta. L’auto ferma sul ciglio della strada. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava insieme alla moglie a bordo di una Fiat Seicento, parcheggiata sul margine della carreggiata. Per cause ancora in corso di accertamento, la piccola utilitaria è stata travolta da un’Audi. Feriti la moglie e il conducente dell’altra vettura. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia sulla sulla statale 118 Agrigento-Raffadali: 72enne perde la vita, ferita la moglie

In questa notizia si parla di: tragedia - statale

Cammina a piedi sulla statale, finisce in tragedia: come è successo

Salvatore Caso travolto e ucciso sulla Statale Amalfitana: era in bici, tragedia a Cetara

Tragedia a Luzzana: morto motociclista di 52 anni in un terribile scontro sulla Statale 42 del Tonale

La tragedia in Sardegna La famiglia stava percorrendo la strada statale 131, all’altezza di Macomer, quando i genitori si sono accorti che la bambina, seduta sul seggiolino posteriore, aveva smesso di respirare Vai su Facebook

Tragedia sulla statale 118 ad Agrigento: muore un pensionato travolto da un’auto; Tragedia sulla statale 118: muore un 72enne agrigentino, travolto da un’auto all’uscita della galleria Spinasanta; Nuovo incidente sulla statale 115: scontro fra un pick up e una moto, ragazza trasferita in elisoccorso a Caltanissetta.

Tragedia sulla statale 118 ad Agrigento: muore un pensionato travolto da un’auto - La Fiat Seicento di Francesco Zangali, 72 anni, sarebbe stata ferma sul ciglio della strada quando è sopraggiunta un’Audi A3 che lo ha colpito in pieno ... Secondo msn.com

Tragedia ad Agrigento: 72enne muore in un incidente stradale - un grave incidente ha provocato la morte di un 72enne pensionato molto conosciuto e stimato in citt ... Da scrivolibero.it