Parma, 20 settembre 2025 – Tragedia questa mattina sul monte Penna, al confine tra Emilia Romagna e Liguria dove un giovane di 25 anni, probabilmente alla ricerca di funghi, è scivolato in un crepaccio per oltre 100 metri ed è morto. A dare l’allarme l’amico, suo coetaneo, che è stato trovato dai soccorsi, aggrappato ad alcune rocce a diversi metri dal sentiero. Dopo averlo chiamato più volte ha chiamato i vigili del Fuoco di Chiavari e il 118 di Lavagna. Le operazioni sono state rese ancora più complesse dal poco segnale telefonico della zona. Difficile raggiungere la zona impervia e quindi conoscere le condizioni del ragazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tragedia sul monte Penna, muore a 25 anni dopo un volo di quasi 100 metri