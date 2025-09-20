Tragedia sul lago di Garda donna di 48 anni muore annegata
Una nuotata in acque tranquille che si è trasformata in tragedia. Nel tardo pomeriggio di ieri, Eleonora Franceschini, 48 anni, residente a Besenello, ha perso la vita nel lago di Garda, davanti alla spiaggia della Purfina a Riva del Garda, in Trentino. Secondo una prima ricostruzione, la donna aveva deciso di raggiungere le boe poste a pochi metri dalla riva. Poco dopo, però, è stata notata immobile sul fondale da una turista, che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno recuperato la donna e l’hanno riportata a riva in arresto cardiaco. I sanitari intervenuti hanno tentato a lungo di rianimarla, riuscendo a far ripartire il battito e predisponendo il trasferimento d’urgenza in elicottero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
