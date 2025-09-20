Tragedia nel Lago di Garda | si tuffa e non riemerge addio a Eleonora Franceschini
Una tragedia che lascia senza parole quella avvenuta ieri, venerdì 19 settembre, a Riva del Garda. Eleonora Franceschini, 48 anni e originaria di Besenello, è stata trovata priva di sensi sul fondale del lago di Garda; nonostante tutti i tentativi di salvataggio, ha perso la vita. La notizia è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: tragedia - lago
La giornata spensierata in riva al lago poi la tragedia: ancora nessuna traccia del 21enne scomparso dopo un tuffo con gli amici
Tragedia sfiorata al lago di Nemi, si tuffa in acqua e scivola contro gli scogli: ferito un 16enne
Tragedia sul Lago di Garda: operaio muore cadendo in acqua durante il lavoro
SUD TV. . Tragedia lungo la litoranea di Pontecagnano Faiano, in via Lago Lucrino, dove un giovane di 20 anni di Oliveto Citra ha perso la vita in un grave incidente stradale. Il ragazzo, alla guida della propria auto, ha perso il controllo del veicolo andand Vai su Facebook
Tragedia al lago, si tuffa in acqua per recuperare canna da pesca e muore http://ow.ly/eqEn106kWIm [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Tragedia nel Lago di Garda: si tuffa e non riemerge, addio a Eleonora Franceschini; Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente: Eleonora morta annegata; Eleonora Franceschini si tuffa nel lago di Garda e muore a 48 anni: inutili i tentativi di salvarle la vita.
Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente: Eleonora morta annegata - La vittima della tragedia è Eleonora Franceschini, una 48enne trentina che stava trascorrendo una giornata al lago nella zona della Purfina a Riva del ... Segnala fanpage.it
Trentino, si tuffa nel lago di Garda e annega: morta 48enne - Tragedia a Riva del Garda: 48enne di Besenello annega durante una nuotata al lago di Garda. Si legge su lapresse.it