Tragedia nel Lago di Garda | si tuffa e non riemerge addio a Eleonora Franceschini

Bresciatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tragedia che lascia senza parole quella avvenuta ieri, venerdì 19 settembre, a Riva del Garda. Eleonora Franceschini, 48 anni e originaria di Besenello, è stata trovata priva di sensi sul fondale del lago di Garda; nonostante tutti i tentativi di salvataggio, ha perso la vita. La notizia è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tragedia - lago

La giornata spensierata in riva al lago poi la tragedia: ancora nessuna traccia del 21enne scomparso dopo un tuffo con gli amici

Tragedia sfiorata al lago di Nemi, si tuffa in acqua e scivola contro gli scogli: ferito un 16enne

Tragedia sul Lago di Garda: operaio muore cadendo in acqua durante il lavoro

Tragedia nel Lago di Garda: si tuffa e non riemerge, addio a Eleonora Franceschini; Si tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente: Eleonora morta annegata; Eleonora Franceschini si tuffa nel lago di Garda e muore a 48 anni: inutili i tentativi di salvarle la vita.

tragedia lago garda tuffaSi tuffa nel lago di Garda per una nuotata ma sparisce improvvisamente: Eleonora morta annegata - La vittima della tragedia è Eleonora Franceschini, una 48enne trentina che stava trascorrendo una giornata al lago nella zona della Purfina a Riva del ... Segnala fanpage.it

tragedia lago garda tuffaTrentino, si tuffa nel lago di Garda e annega: morta 48enne - Tragedia a Riva del Garda: 48enne di Besenello annega durante una nuotata al lago di Garda. Si legge su lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Lago Garda Tuffa