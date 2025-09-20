Tragedia Marcianise aperto fascicolo per omicidio colposo plurimo | al vaglio protocolli di sicurezza

Una deflagrazione sorda e potente, che li ha scaraventati in aria per decine di metri non lasciando loro scampo. E’ così che ieri pomeriggio, nell’area industriale di Marcianise, in provincia di Caserta, sono morti il titolare della Ecopartenope, azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori della ditta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tragedia Marcianise, aperto fascicolo per omicidio colposo plurimo: al vaglio protocolli di sicurezza

