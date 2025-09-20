Tragedia in Val di Vara due taglialegna perdono la vita in un incidente stradale

Ilsecoloxix.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’auto su cui stavano viaggiando, nel territorio comunale di Varese Ligure, sarebbe precipitata in un burrone. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

tragedia in val di vara due taglialegna perdono la vita in un incidente stradale

© Ilsecoloxix.it - Tragedia in Val di Vara, due taglialegna perdono la vita in un incidente stradale

In questa notizia si parla di: tragedia - vara

Tragedia in Val di Vara, due persone hanno perso la vita in un incidente stradale

Tragedia in Val di Vara, due cercatori di funghi perdono la vita in un incidente stradale

Tragedia in Val di Vara, due persone hanno perso la vita in un incidente stradale; Val di Vara, due cercatori di funghi muoiono precipitando con l’auto in un burrone; Incidente stradale a Varese Ligure, auto fuoristrada: muoiono due fratelli.

tragedia val vara dueTragedia in Val di Vara, due persone hanno perso la vita in un incidente stradale - L’esatta dinamica del sinistro, avvenuto nel territorio comunale di Varese Ligure, è al vaglio delle forze dell’ordine ... Come scrive ilsecoloxix.it

tragedia val vara dueVal di Vara, due cercatori di funghi muoiono precipitando con l’auto in un burrone - Una giornata di ricerca di funghi si è trasformata in tragedia in alta Val di Vara. Riporta telenord.it

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Val Vara Due