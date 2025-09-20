Tragedia in Val di Vara due cercatori di funghi perdono la vita in un incidente stradale
L’auto su cui stavano viaggiando, nel territorio comunale di Varese Ligure, sarebbe precipitata in un burrone. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Tragedia in Val di Vara, due persone hanno perso la vita in un incidente stradale
Tragedia in Val di Vara, due persone hanno perso la vita in un incidente stradale
Tragedia in Val di Vara, due persone hanno perso la vita in un incidente stradale - L’esatta dinamica del sinistro, avvenuto nel territorio comunale di Varese Ligure, è al vaglio delle forze dell’ordine ... Da ilsecoloxix.it
Moto si schianta contro un muro: morti un 19enne e una 18enne - Una doppia tragedia sulle strade dello Spezzino oggi pomeriggio, vittime due giovanissimi coinvolti in un incidente sul quale sono ancora in corso ... Scrive msn.com