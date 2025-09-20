Tragedia in Val d' Aveto | fungaiolo precipita in un burrone

Tragedia in Val d'Aveto, un giovane è precipitato in un burrone durante una battuta di funghi. Stamattina, intorno alle ore 9:30 di sabato 20 settembre, un fungaiolo ha lanciato l'allarme per un amico con il quale si trovava sul monte Penna. Elicottero sul postoSi è subito attivata la macchina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Tragedia in Val d'Aveto: fungaiolo precipita in un burrone e muore

