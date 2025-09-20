Tragedia in Val d' Aveto | fungaiolo precipita in un burrone e muore

Tragedia in Val d'Aveto, un giovane è morto durante una battuta di funghi. Stamattina, intorno alle ore 9:30 di sabato 20 settembre, un fungaiolo ha lanciato l'allarme per un amico precipitato in un burrone sul monte Penna. Si è subito attivata la macchina dei soccorsi con il 118 di Lavagna che. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: tragedia - aveto

Ho atteso qualche giorno prima di esprimermi, perché davanti a una tragedia come questa servono lucidità e parole responsabili. La violenza politica è sempre un atto vile e inaccettabile, che condanno con fermezza. La morte di un ragazzo e il dolore di una f Vai su Facebook

Tragedia in Val d'Aveto: fungaiolo precipita in un burrone e muore; Una chiamata, poi il silenzio: il mistero dell’uomo sparito nell’anniversario della morte del figlio; Il figlio muore inghiottito dalle sabbie mobili nel lago, il papà scompare nel primo anniversario della tragedia: ritrovato.

Tragedia in val Rendena, quindicenne travolta e uccisa da un camion mentre aspetta l’autobus - Sul posto sono intervenuti due mezzi di soccorso, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo altoadige.it

Ritrovato morto l'uomo sepolto da una frana in alta Val D'Aveto - Era poco lontano dalla sua abitazione per le vacanze, nell'alta Val d'Aveto piacentina, quando una frana l'ha travolto. Da rainews.it