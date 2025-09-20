Tragedia in vacanza Eleonora muore in modo atroce | la tragica scoperta dei vigili del fuoco dove l’hanno trovata

Era entrata in acqua come fanno molti, in un pomeriggio ancora caldo di fine estate, con l’idea di concedersi una nuotata. Ma quella che doveva essere una parentesi di relax si è trasformata in una tragedia. A Riva del Garda, nel tardo pomeriggio del 19 settembre, una donna di 48 anni ha perso la vita. Si chiamava Eleonora Franceschini ed era originaria di Besenello, un piccolo centro della Vallagarina. La sua uscita sul lago, nella zona della Porfina, si è conclusa con un epilogo che ha lasciato sgomenta l’intera comunità. Secondo le prime ricostruzioni, la donna aveva deciso di immergersi poco distante dalla riva, in un punto molto frequentato dai residenti e dai turisti che scelgono il Garda per trascorrere le giornate di sole. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it