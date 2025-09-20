Tragedia all' Ecopartenope Procura apre indagine | E' omicidio colposo plurimo

Sarà la Procura di Santa Maria Capua Vetere, diretta da Pierpaolo Bruni, a fare chiarezza sulle cause della morte di Pasquale De Vita, Ciro Monopoli, Antonio Diodato coinvolti nell’esplosione di un silos nell’azienda Ecopartenope di Marcianise. Si tratta dell’amministratore unico dell’azienda (De. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: tragedia - ecopartenope

Tragedia alla Ecopartenope: "Non è fatalità. Strage silenziosa continua"

Tragedia sul lavoro nel Casertano: tre morti nell’esplosione di un silos alla Ecopartenope

Tragedia a Marcianise: tre operai morti nell’esplosione di un impianto di rifiuti Il 19 settembre 2025, nello stabilimento Ecopartenope di Marcianise (Caserta), un silos contenente oli esausti è esploso durante lavori di manutenzione: tre operai hanno perso la vit Vai su Facebook

Campania, tragedia alla Ecopartenope: tre morti nell’esplosione di un serbatoio https://salernonotizie.it/2025/09/19/campania-tragedia-alla-ecopartenope-tre-morti-nellesplosione-di-un-serbatoio… - X Vai su X

Tragedia all'Ecopartenope, Procura apre indagine: E' omicidio colposo plurimo; Esplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, ecco chi erano; Tragedia alla Ecopartenope: Non è fatalità. Strage silenziosa continua.

Tragedia all'Ecopartenope di Marcianise: tre vittime in un'esplosione mortale - Un'esplosione devastante ha interessato un'azienda di smaltimento rifiuti in Campania, provocando la tragica perdita di tre vite umane e accendendo proteste significative riguardo alla sicurezza sul l ... notizie.it scrive

Malore o guasto, si indaga sulla tragedia dell'ultraleggero - La procura di Vercelli ha aperto un fascicolo sull'incidente aereo accaduto ieri mattina nelle campagne tra Lamporo e Livorno Ferraris, e costato la vita a Massimiliano Monticone, di 49 anni, e alla ... Da ansa.it