Tragedia ad Andria | rider 18enne perde la vita in un incidente stradale

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’impatto fatale. Un giovane rider di 18 anni, Nicola Casucci, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata ad Andria, in viale Virgilio, all’incrocio con via Ospedaletto e viale Orazio. Il ragazzo, originario della città, stava lavorando e pedalava in sella alla sua bici quando, intorno alle 23.30, si è scontrato con un’auto guidata da una 28enne. I soccorsi. L’intervento del 118 è stato immediato, ma nonostante la corsa in ospedale e i tentativi di rianimazione, per Nicola non c’è stato nulla da fare. Le indagini. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, che stanno valutando la posizione della giovane automobilista, risultata negativa ai test per alcol e droghe. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

