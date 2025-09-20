Tragedia a Riva del Garda | 48enne perde la vita durante un bagno

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuotata finita in dramma. Quella che doveva essere una semplice nuotata si è trasformata in tragedia. Eleonora Franceschini, 48 anni, originaria di Besenello, è morta nel tardo pomeriggio del 19 settembre nelle acque di Riva del Garda, in Trentino. Il ritrovamento. La tragedia si è consumata nella zona della Porfina. Una turista ha notato, a circa venti metri dalla riva, il corpo della donna adagiato sul fondale e ha immediatamente dato l’allarme. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno riportato a riva Eleonora Franceschini. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

