Tragedia a Riva del Garda | 48enne perde la vita durante un bagno
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una nuotata finita in dramma. Quella che doveva essere una semplice nuotata si è trasformata in tragedia. Eleonora Franceschini, 48 anni, originaria di Besenello, è morta nel tardo pomeriggio del 19 settembre nelle acque di Riva del Garda, in Trentino. Il ritrovamento. La tragedia si è consumata nella zona della Porfina. Una turista ha notato, a circa venti metri dalla riva, il corpo della donna adagiato sul fondale e ha immediatamente dato l’allarme. I soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno riportato a riva Eleonora Franceschini. Nonostante i tentativi di rianimazione, la donna è deceduta durante il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: tragedia - riva
La giornata spensierata in riva al lago poi la tragedia: ancora nessuna traccia del 21enne scomparso dopo un tuffo con gli amici
“Vado a riva”, poi la tragedia: muore a 9 anni davanti ai genitori. Le urla, uno strazio terribile
Tragedia in riva al mare, turista muore dopo essersi accasciato
«Vado a fare un tuffo», lo ritrovano morto: tragedia durante una vacanza in Salento. La moglie lo stava aspettando a riva Vai su Facebook
Il potere non vuole scherzi. L'attualità del romanzo di Milan Kundera negli anni di Trump. La storia mostra il suo volto grottesco, dove il comico diventa l’ultima forma di resistenza alla tragedia. Di Alberto Riva - X Vai su X
Riva del Garda: tragedia in acqua, 48enne perde la vita nonostante i tentativi di salvataggio; ? Il bagno nel Garda e poi la tragedia: addio a Eleonora Franceschini; Tragedia nel lago di Garda, Eleonora Franceschini è morta annegata: il corpo esanime trovato sul fondale.
Trentino, si tuffa nel lago di Garda e annega: morta 48enne - Tragedia a Riva del Garda: 48enne di Besenello annega durante una nuotata al lago di Garda. Si legge su lapresse.it
Tragedia nel lago di Garda, Eleonora Franceschini è morta annegata: il corpo esanime trovato sul fondale - Tragedia nelle acque del Garda dove ieri pomeriggio Eleonora Franceschini, 48 anni e originaria di Besenello, è stata trovata senza vita sul fondale, a circa 3 metri di profondità. Secondo ildolomiti.it