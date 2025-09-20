Tragedia a Lipari | ex imprenditore della pomice Vincenzo D’Ambra annega a Canneto

Malore fatale mentre nuotava a Canneto. Lipari, 20 settembre 2025. È morto nel mare di Canneto, a pochi passi dalla sua abitazione, il dottor Vincenzo (Enzo) D'Ambra, ex imprenditore del settore della pomice. D'Ambra, figura di grande rilievo nelle Isole Eolie e non solo, era stato presidente della Pumex, azienda leader nell'estrazione della pomice, oltre che editore di Teleisole e del Notiziario delle isole Eolie. Un nome di spicco nell'imprenditoria siciliana. Molto conosciuto anche al di fuori dell'arcipelago, D'Ambra aveva ricoperto il ruolo di presidente di Confindustria Sicilia, lasciando un segno importante nel panorama imprenditoriale regionale.

