Chi era il carabiniere morto alla Festa dell’Uva. La comunità marchigiana è sconvolta dalla morte improvvisa dell’appuntato scelto con qualifica speciale Domenico Caradonna, 46 anni, originario di Bari e residente a Pesaro. Venerdì sera, mentre prestava servizio d’ordine alla tradizionale Festa dell’Uva di Cerreto d’Esi, è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. I soccorsi e l’incredulità del pubblico. L’episodio è avvenuto intorno alle 22:30, davanti a colleghi e cittadini. I carabinieri presenti sono intervenuti immediatamente, seguiti dai sanitari sul posto. Le manovre di rianimazione sono proseguite a lungo, fino al trasporto d’urgenza in ospedale da parte del 118. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Tragedia a Cerreto d’Esi: il carabiniere Domenico Caradonna muore a 46 anni durante la Festa dell’Uva