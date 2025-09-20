Traffico Roma del 20-09-2025 ore 14 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 16 corteo in centro da Piazza Santi Apostoli a Piazza del Popolo organizzato in occasione della disability Day i manifestanti sfileranno lungo via Cesare Battisti Piazza Venezia in via del corso fino alle 19:30 circa possibile chiusura traffico deviazioni o limitazioni per 31 linee di bus domani mattina invece sempre in centro dalle 930 in programma la manifestazione sportiva bici Roma la pedalata più bella del mondo l'evento è inserito all'interno del programma della settimana Europea della mobilità è prevista la partecipazione di circa 400 ciclisti si misureranno su un percorso lungo 9 km ripetuto TV con partenza e arrivo da Piazza del Popolo fino alle 12:30 circa deviazioni o limitazioni per 27 linee di bussa sempre domani alle 12:30 all'Olimpico in programma al derby Roma e la piano viabilità e trasporti è sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - roma
Traffico Roma del 05-07-2025 ore 11:30
Traffico Roma del 18-07-2025 ore 19:30
Traffico Roma del 04-07-2025 ore 18:30
? Comune di Nuraminis: chiusura al traffico veicolare della vie Roma e Repubblica per consentire i lavori di bitumatura del manto stradale nei seguenti giorni e orari : ? dalle h. 07:00 del 22/09/2025 ? dalle h. 24:00 del 25/09/2025 e comunque fino al ter Vai su Facebook
Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde - X Vai su X
Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre; Eventi e traffico a Roma nel weekend 20 e 21 settembre: la guida completa; Domeniche ecologiche a Roma: ecco le date dei primi due blocchi del traffico previsti fino a dicembre.
Traffico Roma del 20-09-2025 ore 11:30 - Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi e domani stop ai treni lungo la linea C della metropolitana per ... romadailynews.it scrive
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato ... Come scrive romadailynews.it