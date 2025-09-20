Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi pomeriggio a partire dalle 16 corteo in centro da Piazza Santi Apostoli a Piazza del Popolo organizzato in occasione della disability Day i manifestanti sfileranno lungo via Cesare Battisti Piazza Venezia in via del corso fino alle 19:30 circa possibile chiusura traffico deviazioni o limitazioni per 31 linee di bus domani mattina invece sempre in centro dalle 930 in programma la manifestazione sportiva bici Roma la pedalata più bella del mondo l'evento è inserito all'interno del programma della settimana Europea della mobilità è prevista la partecipazione di circa 400 ciclisti si misureranno su un percorso lungo 9 km ripetuto TV con partenza e arrivo da Piazza del Popolo fino alle 12:30 circa deviazioni o limitazioni per 27 linee di bussa sempre domani alle 12:30 all'Olimpico in programma al derby Roma e la piano viabilità e trasporti è sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-09-2025 ore 14:30