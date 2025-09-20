Traffico Roma del 20-09-2025 ore 11 | 30
Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità oggi e domani stop ai treni lungo la linea C della metropolitana per Lasciare spazio ai lavori per il prolungamento della tratta da San Giovanni al Colosseo in strada ci sono le navette bus mmc3 oggi pomeriggio dalle 16 manifestazione con corteo in centro da Piazza Santi Apostoli a Piazza del Popolo i manifestanti sfileranno lungo via Cesare Battisti Piazza Venezia e via del corso fino alle 19:30 circa possibili chiusure al traffico deviazioni o limitazioni per 31 linee di bus e oggi e domani dalle 19:30 alle 22 ad Ostia per lasciare spazio di danza verranno chiuse al traffico Piazza Regina Pacis via Celli e corso Regina Maria Pia quest'ultima nel tratto compreso tra via Vincenzo Vannutelli e via del parco sono Deviazioni di percorso anche per la linea 06 dettagli e aggiornamenti sul romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
