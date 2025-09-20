Traffico Lazio del 20-09-2025 ore 09 | 30

Luceverde Lazio giorno sulla statale 7 via Appia lavori di manutenzione nel tratto compreso da Terracina a Monte San Biagio in entrambe le direzioni proteggono sulla via Salaria e lavori in tratti saltuari tra sigillo e posta In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti segnalato un senso unico alternato per lavori tra Sant'Oreste Civita Castellana nelle due direzioni di percorrenza prestare attenzione in provincia di Frosinone resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore Atina superiore In entrambe le direzioni la riapertura programmata per il prossimo 30 settembre deviazioni sulla strada provinciale 259 bene da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

