Traffico Lazio del 20-09-2025 ore 09 | 30
Luceverde Lazio giorno sulla statale 7 via Appia lavori di manutenzione nel tratto compreso da Terracina a Monte San Biagio in entrambe le direzioni proteggono sulla via Salaria e lavori in tratti saltuari tra sigillo e posta In entrambe le direzioni possibile la formazione di rallentamenti segnalato un senso unico alternato per lavori tra Sant'Oreste Civita Castellana nelle due direzioni di percorrenza prestare attenzione in provincia di Frosinone resta chiuso per lavori il tratto della strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino tra Atina inferiore Atina superiore In entrambe le direzioni la riapertura programmata per il prossimo 30 settembre deviazioni sulla strada provinciale 259 bene da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - lazio
Traffico Lazio del 20-07-2025 ore 17:30
Traffico Lazio del 28-06-2025 ore 09:30
Traffico Lazio del 28-06-2025 ore 17:30
Tutte le modifiche al traffico e i divieti di sosta per il derby della Capitale numero 185 Continua qui https://ift.tt/WftewM9 #laziopress #lazio Vai su Facebook
Tutte le modifiche al traffico e i divieti di sosta per il derby della Capitale numero 185 Continua qui https://ift.tt/WftewM9 #laziopress #lazio - X Vai su X
Le strade chiuse a Roma sabato 20 e domenica 21 settembre; Fine settimana da bollino rosso, controesodo per 12 milioni di italiani; Weekend tra controesodo e vacanze di settembre.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-09-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali ... Si legge su romadailynews.it
Traffico Roma del 20-09-2025 ore 07:30 - Luceverde Roma vetrova ti in corso la settimana Europea della mobilità l'iniziativa promossa dalla Commissione Europea è dedicata alla mobilità ... Lo riporta romadailynews.it