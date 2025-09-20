Tradizioni il trionfo del dolce ’La Buffona’

Il sole bacia la Fira di Sett Dulur e la gente si riversa a frotte nelle strade del centro di Russi, per partecipare un giro in giostra, una cena negli stand del volontariato o dei professionisti che propongono il menù tipico di questa sagra ultracentenaria, cappelletti e bel e cot (una sorta di cotechino magro), per visitare le numeroso mostre e assistere agli spettacoli organizzati in piazza Farini e nel giardino della Rocca. Sala affollata e attenta anche giovedì sera, in biblioteca dove si presentava la ’ Buffona ’, dolce tipico proprio di Russi, di cui si stavano perdendo le tracce ma ancora ben impresso nei ricordi dei meno giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

