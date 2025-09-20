Tradimento replica puntate 19 settembre 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – venerdì 19 settembre  – con la soap Tradimento ( Aldatmak ). Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi serali trasmessi su Canale 5 in replica streaming. Dundar si riconcilia con Guzide e Tarik, e insieme a Ozan, Umit e Zeynep, organizzano una cena. Anche Oylum si cimenta in cucina per preparare la cena. Serra si comporta in modo insopportabile nei confronti di Neva durante il suo soggiorno a casa di Ipek, fino a quando quest’ultima, esasperata, la caccia via di casa. Mualla, messa alle strette, rivela a Nazan tutta la verita’ su Kahraman e la relazione fra Tahir e Kadriye. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

