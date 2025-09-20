Tra teatro e natura al via 30esima edizione delle Fiabe all’Orto Botanico
30esima edizione a Napoli per le “Fiabe all’Orto Botanico”, rassegna green tra teatro e natura che avvia, dal prossimo sabato 20 settembre, il suo nuovo ciclo autunnale.In scena quattro titoli che la scrittrice e regista Giovanna Facciolo trae dai racconti più celebri ed amati della letteratura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - natura
