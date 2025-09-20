Tra arte e sport | FuoriRotta Evento al Nimbus

Due linguaggi universali, capaci di rompere barriere e costruire comunità. Due linguaggi come l’ arte e lo sport, che saranno protagonisti, oggi, a partire dalle 15, di “ FuoriRotta “, l’evento di arte partecipativa organizzato dal collettivo Tendart, guidato dai soci surfisti del Nimbus Surfing Club, Giulio Bottari e Diego Lorieri per creare uno spazio libero di aggregazione e confronto artistico. Così come lo stesso evento, patrocinato dal comune di Pietrasanta, che si terrà proprio negli spazi del Nimbus, in occasione anche per celebrare la chiusura stagionale insieme a giovani atleti e artisti emergenti della Versilia, e che vedrà la partecipazione di 35 artisti, che presenteranno lavori di pittura, fotografia, installazioni digitali e stampa 3D. 🔗 Leggi su Lanazione.it

