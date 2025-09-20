Totò Riina incensato in un podcast l' Odg Sicilia | Offesa per vittime e giornalisti

L’Ordine dei giornalisti di Sicilia «prende atto con sconcerto dei contenuti di una chiacchierata fra i conduttori di un podcast trasmesso sul web e il figlio del sanguinario boss mafioso, Totò Riina». embedpost id="2102466" «La chiacchierata - aggiunge l’Ordine in una nota - che non possiamo considerare intervista sia perché i conduttori del podcast non sono giornalisti sia perché il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

