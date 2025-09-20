toscana al via la campagna gratuita contro il virus respiratorio sinciziale per i nuovi nati

Firenze, 20 settembre 2025 – Prende il via la nuova campagna di immunizzazione gratuita contro il virus respiratorio sinciziale, responsabile della maggior parte delle bronchioliti nelle bambine e nei bambini e, dunque, possibili cause di gravi infezioni, oltretutto molto più gravi sotto l’anno di vita. La campagna partirà il primo ottobre ed è rivolta ai nati dal 1 aprile 2025. La partecipazione, ricordano dalla Regione Toscana, è volontaria. Anche quest’anno per la profilassi sarà utilizzato un anticorpo monoclonale: nel 2022 fu utilizzato su bambini fragili e prematuri e nel 2024 offerto a tutti i nuovi nati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

