Filippo Tortu è stato escluso dal quartetto che affronterà la batteria della staffetta 4×100 metri maschile ai Mondiali 2025 di atletica leggera: a Tokyo l’Italia schiererà Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Matteo Melluzzo per cercare un posto in finale. Tortu era reduce da una prestazione sottotono nelle batterie dei 200 metri, chiusi con il tempo di 20?49, crono non sufficiente neppure per l’ingresso in semifinale tra i migliori 24, anche se l’azzurro aveva accusato un piccolo problema muscolare poco prima dei Mondiali e, per sua stessa ammissione, non avrebbe neppure dovuto correre sul mezzo giro di pista. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tortu escluso dalla 4×100: scelta tecnica o per assecondare Jacobs? "Non mi ha chiesto scusa"